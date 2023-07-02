Певица поделилась фотографиями с отдыха.

Певица поделилась фотографиями с отдыха.Звезда российской эстрады Анна Семенович в своем профиле в соцсетяхподелилась мнением о том, что лучше – быть худой или иметь формы? Актриса уверяет, что главное – быть счастливой и полюбить себя вне зависимости от внешнего вида.Анна Семенович признается, что она не боится меняться и даже поправляться. Она считает, наше тело постоянно подвержено изменениям: мы можем похудеть, поправиться на несколько килограммов, искать помощь у косметологов, чтобы "прокачать" свою красоту, и все это является нормальным.Но все же Семенович уверена, самое важное – внутреннее состояние. Артистка отметила, что все зависит от наших мыслей и установок. Счастье и уверенность в себе никак не связаны с физическими параметрами. Вес – это всего лишь цифра на весах, которая ни в коей мере не определит наше счастье и удовлетворение от жизни.Сейчас Анна Семенович находится на отдыхе в Турции. Фотографиями в купальнике она делится со своими поклонниками. Артистка не стесняется своего тела и с уверенностью позирует перед объективом камеры.Но не всем новые фото певицы пришлись по душе. В комментариях пользователи раскритиковали артистку: "Если бы ты принимала себя, то не фотошопила бы фотографии", "Как будто беременная", "Уж лучше сбросить 10 кг", "Похожа на молодого Николаева без усов".