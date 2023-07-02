Народные приметы на 3 июля. С кем нужно обязательно помириться в день Мефодия Перепелятника?
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Народные приметы на 3 июля. С кем нужно обязательно помириться в день Мефодия Перепелятника?
3 июля 2023 года проходит народный праздник Мефодий Перепелятник и церковный день памяти благоверного князя Глеба Владимирского.
Праздник назвали Мефодием Перепелятником по той причине, что Православная церковь отмечает память епископа Патарского священномученика Мефодия, которого также называют Мефодием Олимпийским.
В этот день каждый охотник стремился поймать хоть одну птицу. Именно поймать, а не подстрелить. Тогда, согласно поверью, весь год охота будет успешной. Небывалую удачу во всех делах сулила встреча с белым перепелом.
Что можно делать в день Мефодия Перепелятника?
Сегодня нужно подкармливать бездомных животных, причем лучше всего тем, что осталось на домашнем столе, так как выкидывать в этот день еду не рекомендуется.
Хороший день для примирения, разговора по душам. Можно помириться с давними врагами, уладить ссоры и конфликты.
Если удалось увидеть перепела белого цвета — следует ожидать большого счастья.
Что нельзя делать в день Мефодия Перепелятника?
Нельзя в этот день пересчитывать деньги. Иначе вскоре придётся их растратить на непредвиденные нужды.
Не рекомендуется в день Мефодия-Перепелятника отправляться в дорогу без уверенности, что там ждут, иначе путь будет пустым.
Нельзя игнорировать подсказки интуиции. Она сегодня не подведет.
Народные приметы на 3 июля 2023 года
На крышу дома сова села — к пожару.
Увидеть или поймать белого перепела — к счастью.
Дождь — непогода будет длиться на протяжении 40 дней.
Жаба выползла на поверхность — к дождю.
Вечером чаще обычного кричат лебеди — к осадкам.
Паук активно паутину плетёт — к сухой и тёплой погоде.
Зяблик весело щебечет — к хорошей погоде.
Пчёлы часто жалят людей — к засухе.
Фото pxfuel.com