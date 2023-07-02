Народные приметы на 3 июля. С кем нужно обязательно помириться в день Мефодия Перепелятника? 3...

Народные приметы на 3 июля. С кем нужно обязательно помириться в день Мефодия Перепелятника?3 июля 2023 года проходит народный праздник Мефодий Перепелятник и церковный день памяти благоверного князя Глеба Владимирского.Праздник назвали Мефодием Перепелятником по той причине, что Православная церковь отмечает память епископа Патарского священномученика Мефодия, которого также называют Мефодием Олимпийским.В этот день каждый охотник стремился поймать хоть одну птицу. Именно поймать, а не подстрелить. Тогда, согласно поверью, весь год охота будет успешной. Небывалую удачу во всех делах сулила встреча с белым перепелом.Что можно делать в день Мефодия Перепелятника?Сегодня нужно подкармливать бездомных животных, причем лучше всего тем, что осталось на домашнем столе, так как выкидывать в этот день еду не рекомендуется.Хороший день для примирения, разговора по душам. Можно помириться с давними врагами, уладить ссоры и конфликты.Если удалось увидеть перепела белого цвета — следует ожидать большого счастья.Что нельзя делать в день Мефодия Перепелятника?Нельзя в этот день пересчитывать деньги. Иначе вскоре придётся их растратить на непредвиденные нужды.Не рекомендуется в день Мефодия-Перепелятника отправляться в дорогу без уверенности, что там ждут, иначе путь будет пустым.Нельзя игнорировать подсказки интуиции. Она сегодня не подведет.Народные приметы на 3 июля 2023 годаНа крышу дома сова села — к пожару.Увидеть или поймать белого перепела — к счастью.Дождь — непогода будет длиться на протяжении 40 дней.Жаба выползла на поверхность — к дождю.Вечером чаще обычного кричат лебеди — к осадкам.Паук активно паутину плетёт — к сухой и тёплой погоде.Зяблик весело щебечет — к хорошей погоде.Пчёлы часто жалят людей — к засухе.Фото pxfuel.com