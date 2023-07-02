Необычный музыкальный подарок вручили родители выпускников школы №46 города Владимира. В школах...

Необычный музыкальный подарок вручили родители выпускников школы №46 города Владимира.В школах региона, как и по всей стране-пора выпускных. Поздравления выпускникам готовят и их родители. Необычный музыкальный подарок уже вручили родители выпускников школы №46 города Владимира. Для своего 11 "А" они сняли энергичный и душевный клип.- В любую непогоду на физре отжигали, лужи топтали. Учителей слушали. Глазами моргали, как сычи, сидели и молчали. Прощай, любимая школа! Сычи от тебя улетают!Специально для песни "прощания" со школой написаны музыка и текст. Ну а главными героями клипа стали сами родители. В видео, снятом для любимого 11"А" школы номер 46 они ходят на лыжах, играют в мяч, "рассекают" на самокатах, запускают бумажные самолётики, энергично танцуют и словно сами ненадолго "возвращаются" в детство. Личным примером доказывая: возраст- он только в паспорте. "Школьное видео" получилось невероятно трогательным. И стало подарком ребятам, который они точно запомнят на всю жизнь.