Отличная новость для семей Владимирской области: материнский капитал увеличится на 5,3%. В...

Отличная новость для семей Владимирской области: материнский капитал увеличится на 5,3%.В следующем 2024 году индексация материнского капитала составит 5,3%. Это зафиксировано в проекте бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на ближайшую «трехлетку».Размер выплаты на первого ребенка увеличится до 618,1 тыс рублей, на второго - до 816,7 тыс рублей.Те семьи, которые уже получили материнский капитал при рождении первого ребенка, на второго получат 198,7 тыс рублей.В 2025-2026 годы материнский капитал также проиндексируют, как сообщается - на 4%.Выплаты на первого и второго ребенка в 2025 году составят еще больше - 642,8 и 849,4 тыс рублей соответственно, в 2026 году 668,5 и 883,4 тысяч рублей.Фото: pxfuel.com