«Пошла жара!»: синоптики обещают жителям Владимирской области солнце и тёплые ночи. Специалисты...

«Пошла жара!»: синоптики обещают жителям Владимирской области солнце и тёплые ночи.Специалисты «Gismeteo» предсказывают начало жары с 3-го июля 2023 года. Днём воздух во Владимире и области максимально прогреется до +23-24°C.Атмосферное давление - 746 мм рт.ст. Ветер — юго-западный, 2 метра в секунду. Спокойное магнитное поле.Ночи во Владимире со 2-го на 3-е июля (и с 3-го на 4-е июля) будут по-июльски тёплыми: до +18°C. Раннее утро 3-го июля также будет солнечным — до +19°C.Вечером, кстати, ожидается полнолуние. Правда, возможная облачность не даст полюбоваться этим явлением. Но, как отмечают астрологи, событие окажется энергетически мощным, поскольку Луна приблизится к Земле непривычно близко.Это интересно!Подобное июльское «суперлуние» называют «грозовым» и «оленьим». Первый вариант употребляют в Индии, поскольку там начался сезон дождей. А второй вариант — у нас, в России. Дело в том, что именно сейчас у самцов оленей начинается фаза активного роста рогов.Фото: pxfuel.com