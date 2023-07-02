Правительство Владимирской области рассказало о быте бойцов в одной из воинских частей. Любопытные...

Правительство Владимирской области рассказало о быте бойцов в одной из воинских частей.Любопытные и даже в чём-то удивительные кадры (а также видео) опубликовало Правительство Владимирской области в своём официальном telegram-канале.Остаётся лишь удивляться тому — как наши военные (в Курской области) собственными руками создают маленькие «городки» с хозяйством.«Несмотря на тяжелую обстановку и боевые будни, бойцы стараются приблизить условия своего проживания к домашнему...» - сообщается в официальном telegram-канале регионального Правительства.Военные разбили небольшой огород, выращивают зелень и овощи, разводят уточек.Уточняется, что нашими ребятами даже создан цветник и обустраивается спортивная площадка.«А еще военные сами пекут хлеб. Он получается румяным, хрустящим и очень вкусным!» - уточняет Правительство Владимирской области.Фото и видео: официальный telegram-канал Правительства Владимирской области