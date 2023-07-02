Как выяснилось, совместный отдых не всегда идет на пользу семейным отношениям.

Как выяснилось, совместный отдых не всегда идет на пользу семейным отношениям.В каждой семье рано или поздно наступает кризис отношений. Иногда это случается единожды, а порой каждые два-три года. В такие сложные моменты парам важно сохранять нейтралитет и не делать резких движений, ведь любое поспешно принятое решение может стоить семьи.Психолог Наталья Наумова рассказала, как можно справиться с подобными непростыми ситуациями и сохранить лицо, достойно выйдя из конфликта. Когда в паре назревает очередной кризис отношений, стоит подумать о раздельном отдыхе. Такой вариант временного расставания может стать настоящим спасением для семейной пары, чьи отношения заходят в тупик.После того, как супруги отдохнут друг от друга и переоценят многие вопросы, посмотрят на конфликтные ситуации со стороны, многое встает на свои места. В случае совместного отдыха этого сделать бы не удалось, ведь супруги постоянно ходили бы по кругу и мусолили одни и те же проблемы, не находя решения.При этом психолог советует сообщать о раздельном отдыхе в мягкой форме, так как поначалу данное решение может восприниматься второй половинкой в штыки. Чтобы не оскорбить чувства близкого человека, предложение отправиться в раздельное путешествие нужно сделать в дружелюбной форме, передает .Также своей супруге или супругу стоит объяснить, почему вам понадобился отдых наедине с собой. Муж и жена, которые короткий отрезок времени проведут в разлуке, смогут посмотреть на свои отношения под другим углом. То же самое касается любых отношений, не только брачных.