Рейсы «Валдаев» из Нижнего-Новгорода в Муром все же стартуют с 5 июля. Экскурсионные и регулярные...

Рейсы «Валдаев» из Нижнего-Новгорода в Муром все же стартуют с 5 июля.Экскурсионные и регулярные рейсы «Валдая» свяжут Нижний Новгород и Муром в самом начале июля текущего года. Об этом официально сообщают в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на компанию «Водолет».Напомним, во Владимирской области прошёл пробный запуск судна на подводных крыльях: https://vladtv.ru/society/145719/Многие ждали старта уже в июне, но была озвучена новая дата — 5 июля 2023 года.Напомним, судно на подводных крыльях "Валдай" - это разработка для пассажирских перевозок на средние расстояния. Судно вмещает 45 человек и развивает скорость до 65 километров в час. Время в пути от Мурома до Нижнего Новгорода по Оке - 4 часа.Как стало известно, в рамках регулярных рейсов «Валдаи» будут отправляться от причала №8 (Нижнего-Новгорода) в 6:30 утра по понедельникам и пятницам весь июль. В 8:30 планируется 15-минутная остановка в Павлове, после чего к 10:45 судно прибывает в город Муром.Посадка на обратный рейс стартует в 14:15. Через два часа пассажиры уже окажутся в Павлове, а к 18:30 – в Нижнем Новгороде.Экскурсионные же рейсы по этому направлению остановок не предполагают. В их программе запланированы костюмированная встреча на пристани Мурома, посещение Спасо-Преображенского и Свято-Троицкого монастырей, села Карачарово, Муромского историко-художественного музея и смотровой площадки на Кремлевской горе.Подобные экскурсионные рейсы на "Валдае" будут проводиться каждую среду в течение всего июля, но детали следует обязательно уточнять у организаторов туров.Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области