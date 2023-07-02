Стали известны подробности ночного пожара в центре Владимира. Минувшей ночью в центре города...

Стали известны подробности ночного пожара в центре Владимира.Минувшей ночью в центре города Владимира на улице Большой Московской (здание №20) загорелось одно из кафе (кальянная). Очевидцы рассказывают, что наблюдали густой дым из заведения, а также толпу зевак.Одна из неофициальных причин произошедшего — короткое замыкание. Огонь быстро распространился по летней веранде, но благо — подоспели пожарные.По официальной информации пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области, сегодня (2 июля 2023 года) в 3 часа ночи (20 минут) поступило сообщение о пожаре. На место оперативно выехали спасательные подразделения.Когда специалисты прибыли, то наблюдалось сильное задымление внутри кафе.Пожарные не допустили распространения огня и ликвидировали горение на площади – всего 0,1 кв.м. Но при этом сообщается, что пострадало имущество кафе. Было эвакуировано 8 человек.К ликвидации пожара привлекались 4 единицы техники и 16 человек личного состава.Дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.Спасатели напоминают жителям региона, что в случае пожара следует тут же звонить по телефону спасения «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Фото: pxfuel.com и пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области