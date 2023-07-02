Талантливые воспитанники «Кванториума-33» создают геохимический барьер для очистки воды. Проект...

Талантливые воспитанники «Кванториума-33» создают геохимический барьер для очистки воды.Проект зародился как конкурсная работа Всероссийской олимпиады «ТехноОлимп», которая прошла в Санкт-Петербургском государственном университете. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.Известно, что авторы проекта - Варвара Фунтова, Елизавета Волкова и Софья Курочкина (наставник - Дарья Федосеева) заняли третье место.Юные таланты предложили техническое решение по очистке воды в угольных шахтах:«… В среднем (в год) каждая шахта выбрасывает 146 тысяч кубометров воды. А сброс даже одного кубометра делает непригодным уже 50 кубометров чистой воды. После очистки фильтром техническую воду можно использовать на производстве, а выпавшие в осадок соли и гидроксиды – переработать на удобрения, отправить в качестве реактивов в лаборатории или захоронить. Разработка пока подходит только для предприятий горнодобывающей отрасли...» - поясняют в официальном telegram-канале Владимирской области.В данный момент ребята-биологи меняют состав слоев, чтобы вода была востребована и на предприятиях Владимирской области.в кадре - Елизавета Волкова и Софья КурочкинаФото: pxfuel.com; официальный telegram-канал Правительства Владимирской области