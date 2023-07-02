В городе Кольчугино прошел рейд налоговой службы совместно с сотрудниками ГИБДД. В ходе проверок оказалось, что у нескольких местных жителей есть задолженности перед государством по

В городе Кольчугино прошел рейд налоговой службы совместно с сотрудниками ГИБДД. В ходе проверок оказалось, что у нескольких местных жителей есть задолженности перед государством по налогам и ряд неоплаченных штрафов . В итоге было конфисковано 4 автомобиля: три отечественных и авто бизнес-класса «Audi A6». Владелец «Жигулей», остановленный в ходе рейда, оказался злостнымнеплательщиком, сообщают в пресс-службе