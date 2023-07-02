В селе Кидекша Владимирской области обнаружен труп крупного животного. Как рассказывает...

В селе Кидекша Владимирской области обнаружен труп крупного животного.Как рассказывает экоактивист и житель Суздаля — Алексей Осетров, сегодня (2 июля 2023 года) в акватории реки Нерль в Суздальском районе (в селе Кидекша) отдыхающими было обнаружено крупное мертвое тело животного, предположительно – лося.- Как только нам сообщили - мы тут же выехали и зафиксировали место ЧП, - рассказал Алексей Осетров корреспонденту ГТРК «Владимир». - Мы направили информацию о случившемся в надзорные службы, ждём оперативных действий для недопущения негативного воздействия на водный объект федерального значения - реку Нерль.Если говорить конкретнее, то очевидцы и экозащитники отправили все материалы в Росприроднадзор, госохотоинспекцию и в Инспекцию государственного надзора в области обращения с животными и ветеринарии Владимирской области.- Будем надеяться, что надзорные службы оперативно уберут тело и разберутся - что же случилось с несчастным животным, - отмечает Алексей. - Возможно, это браконьерство.Фото: Алексей Осетров, https://vk.com/oec33