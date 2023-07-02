В школах Владимирской области с 1 сентября 2024 года появится новый предмет. О том, что всем...

В школах Владимирской области с 1 сентября 2024 года появится новый предмет.О том, что всем знакомый предмет «ОБЖ» планируется переименовать в «Основы безопасности и защита Родины», на минувшей неделе сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.Информация тут же была опубликована во всех официальных источниках Министерства.Как стало известно, с 1-го сентября владимирским школьникам действительно предстоит изучать предмет - «Основа безопасности и защита Родины». В скором времени специалисты представят новый учебник.Уточняется, что в создании обучающей программы примут участие представители Министерства обороны РФ и МЧС.Сообщается, что с 1-го сентября 2024 года курс ОБЖ также будет дополнен начальной военной подготовкой. Напомним, подобный предмет отменили в российских школах ещё в начале 1990-х годов.Известно, что в планах - внесение изменения в закон «Об образовании», чтобы переименовать предмет ОБЖ, а также корректировка государственных образовательных стандартов.Фото: pxfuel.com