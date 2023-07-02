2 июля в Судогодском районе грузовик с прицепом перевернулся на автомагистрали. Как рассказывают в дорожной полиции, водителю стало плохо. Тот потерял управление над авто, влетел в отбойник

2 июля в Судогодском районе грузовик с прицепом перевернулся на автомагистрали. Как рассказывают в дорожной полиции, водителю стало плохо. Тот потерял управление над авто, влетел в отбойник и перевернулся. В ГИБДД добавили, что об инциденте сообщил свидетель – водитель автомобиля Ниссан. Сам участник ДТП получил в результате аварии телесные повреждения. Однако от госпитализации отказался. Фото