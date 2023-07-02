По предварительной информации, в заведении загорелось оборудование.

Около 3:00 ночи 2 июля во Владимире по улице Большая Московская произошел пожар в кальянной «Фог». Известно, что на ЧП выезжали 16 спасателей на четырех машинах.Во время работы специалисты обнаружили, что горящее помещение сильно задымлено. Из него было эвакуировано 8 человек. Пострадавших нет.По предварительной информации, в заведении загорелось оборудование. Огонь повредил 0.1 квадратный метр его площади. Точную причину возгорания еще устанавливают.