Во Владимире прокурор добился, чтобы аварийный дом 1917 года постройки был полностью расселён. И...

Во Владимире прокурор добился, чтобы аварийный дом 1917 года постройки был полностью расселён.И снова о проблеме расселения семей из аварийного жилья. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, была проведена проверка соблюдения федерального законодательства. Выяснилось, что одноэтажный многоквартирный дом № 7 по улице Ильинская-Покатая в городе Владимире еще в 2015 году признан аварийным. Его необходимо было снести.Уточняется, что состояние несущих конструкций здания ("фундамента, перекрытий, крыши и кровли") являлось аварийным. Физический износ дома составил 75%.В 2015 году администрацией города Владимира была назначена дата расселения - «до 01 июня 2022 года». Но, увы, этого так и не произошло.На момент прокурорской проверки в 3-х квартирах продолжали проживать в небезопасных условиях 4 владимирцев – собственники помещений.Прокурор обратился в Октябрьский районный суд с требованием об обязании администрации города Владимира принять меры по выплате этим жильцам «выкупной стоимости жилых помещений, признанных аварийными».В итоге решением суда требования были удовлетворены. В настоящее время аварийный дом во Владимире полностью расселён.Фото: pxfuel.com