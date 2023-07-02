Во Владимире завершаются работы в рамках нацпроекта Безопасные и качественные дороги. Всего в...

Во Владимире завершаются работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".Всего в этом году в его рамках отремонтируют 7 дорожных объектов. Обновится более 109 тысяч квадратных метров дорог.На улице Вокзальная работы близятся к завершению. Объект готов на 90%. Всего на улице будет отремонтировано более 11000 квадратных метров проезжей части, свыше 4000 квадратов тротуара и заменено два с половиной километра бордюра.Алексей Шумник, начальник управления ЖКХ администрации г.Владимира:- У нас в этом году 7 объектов, один из них - это улица Вокзальная, которая уже давно не ремонтировалась, тем более тротуары по этой улице. Здесь применена дорожное покрытие ЩМА и тротуарная плитка. Новая тротуарная плитка - "литая" разноцветная. Первый раз мы пробуем её по нашим дорогам, по нашим тротуарам. Надеюсь, что она "приживется" и будет радовать жителей.Дополнительно по просьбам жителей на улице Вокзальная были отремонтированы три подъездных пути к городским учреждениям, в том числе и к одному из зданий "Почты России".В настоящее время на Вокзальной продолжаются работы по укладке плитки и ремонту колодцев. Стоимость работ по контракту составила более 45 миллионов рублей.Екатерина Плышевская, жительница города Владимира:- Эта дорога давно требовала ремонта, потому что это "въездные ворота" в наш город. Очень хорошо, что ее отремонтировали в рамках федерального проекта. Самое главное - то, что сделали достаточно безопасную пешеходную зону.