Во Владимирской городской поликлинике №1 заработал кабинет «Согласие 03». Об этом сообщает...

Во Владимирской городской поликлинике №1 заработал кабинет «Согласие 03».Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Владимирской области.Уточняется, что в кабинете «Согласие 03» будут разрешать споры, возникшие в поликлиниках.Первый во Владимирской области кабинет профилактики конфликтов открылся в рамках реализации совместного проекта регионального Минздрава и АНО социальной помощи и поддержки «Центр конструктивных решений» – «Не навреди».Сотрудники, которым предстоит работать в кабинете «Согласие 03» прошли обучение по медиации и профилактике конфликтов. Сообщается, что на специальных курсах врачей познакомили с различными методиками.В официальном сообществе Вконтакте Министерства здравоохранения Владимирской области был опубликован комментарий главного врача Городской поликлиники №1 - Олега Бровцева:- Это, по сути, первый кабинет в стране, который открывается именно в таком виде. С одной стороны – это что-то новое, а с другой – это, в определенном плане, возвращение к традициям. И мне кажется, это начало большого пути, который нам ещё предстоит пройти для того, чтобы наши врачи снова стали с полной отдачей помогать пациентам. Для работы в этом кабинете у нас прошли обучение два специалиста, но в целом по профилактике конфликтов обучалось гораздо больше сотрудников. И я думаю, нужно продолжать в этом направлении двигаться, продолжать работать, чтобы каждый сотрудник при необходимости мог прийти в этот кабинет и решить вопрос.Мнение общественности по данному вопросу разделилось. Кто-то из пациентов пишет в официальном паблике регионального Министерства здравоохранения, что это «отличное решение», а вот кто-то скептически комментирует: «Нужно не кабинеты такие открывать, а нормально оказывать медицинскую помощь и медуслуги».На заметку!Кабинет «Согласие 03» на минувшей неделе открылся и в Гусь-Хрустальной центральной районной больнице.Фото: https://vk.com/wall-125686556_11503