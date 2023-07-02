Во Владимирской области «кураторы» по удаленному заработку в Интернете обокрали местного жителя на...

Во Владимирской области «кураторы» по удаленному заработку в Интернете обокрали местного жителя на 700 000 рублей.Колоссальные суммы теряют владимирцы, поверив аферистам. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области.На прошедшей неделе органами внутренних дел региона зарегистрировано несколько заявлений от граждан, отозвавшихся на предложения о получении дополнительного заработка в сети Интернет, но в итоге потерявшие свои деньги.Так, например, жительница Мурома, решившая заработать удаленно, в результате отдала аферистам 127 000 рублей. Другие подробности этого случая не разглашаются.Ещё один житель нашего региона (города Владимира) увидев в популярном «паблике» рекламу о возможности быстрого заработка на ставках - «включился» в процесс. Попробовав, мужчина лишился более 700 000 рублей.Сотрудники УМВД России по Владимирской области предупреждают всех жителей региона, что не следует отзываться на предложения «выгодно вложить деньги в инвестиции», «заработать на ставках» или «разнице курсов валют на бирже». Ни в коем случае не оставляйте свои контактные данные!С жертвами связывается мошенники и подробно рассказывают о «схемах», обещая огромный доход.В итоге доверчивые жители Владимирской области проходят регистрацию на конкретном ресурсе и устанавливают ряд приложений на телефон или ПК. Разобраться в тонкостях финансовых операций и «выгодно» вложить деньги потерпевшим помогают «кураторы» по удаленному заработку.Как итог: владимирцы перечисляют различные суммы, которые с каждым разом растут.В дальнейшем «доход» пострадавших будет увеличиваться лишь «на картинке».Внимание! Полицейские предупреждают!Если вам сообщили по телефону, что, мол, у вас «крупная сумма на биржевом или брокерском счете», о котором вы ранее и не подразумевали, не соглашайтесь выполнять никакие финансовые операции. Будьте уверены, это мошенники.Фото: pxfuel.com