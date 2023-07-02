Первый этап работ уже начался. Всего их будет 4. О ходе ремонта рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николай Теняков. Тема особенно волнует жителей

Первый этап работ уже начался. Всего их будет 4. О ходе ремонта рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николай Теняков. Тема особенно волнует жителей Петушинского, Собинского, Судогодского и Муромскогорайонов. Дорожную сеть в этих муниципалитетах сильно повредила большегрузная техника при строительстве платной автомагистрали М-12. Всего в процессе прокладки трассы задействовали дороги протяженностью 642,71 километр.