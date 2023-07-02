Во Владимирской области продолжится внедрение интеллектуальных транспортных систем. Жители...

Во Владимирской области продолжится внедрение интеллектуальных транспортных систем.Жители Владимира уже привыкли к тому, что на остановках общественного транспорта можно наблюдать цифровое табло, которое транслирует пассажирам время приближения троллейбусов и автобусов. Наглядно, доступно, современно. И вот, региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства сообщает о продолжении внедрения таких интеллектуальных транспортных систем.Стало известно, что во Владимирской городской агломерации предусмотрено интегрирование в ИТС более 90 табло на остановочных павильонах общественного транспорта города Владимир.Это интересно!«Данные о местонахождении автобусов или троллейбусов, получаемые с использованием системы ГЛОНАСС, будут передаваться из системы диспетчеризации пассажирского транспорта на электронные цифровые табло на остановках в режиме реального времени...» - поясняют в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.Цель интеграции - информационное взаимодействие с ЦУ ИТС для оперативного вывода расписания прибытия общественного транспорта, метеосводок, а также информирования владимирцев о чрезвычайных ситуациях.Фото: ГТРК "Владимир"