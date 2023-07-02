С 30 июня женщина не выходит на связь.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» совместно с правоохранительными органами разыскивают 85-летнюю Римму Серову из Владимира. С 30 июня женщина не выходит на связь.Ее рост 160 сантиметров, она худощавого телосложения. Волосы седые, глаза светло-карие. В день исчезновения предположительно была одета в темно-зеленую куртку, такого же цвета брюки, в серую камуфляжную кепку. С собой сумка также серого цвета.Всех, кто видел пропавшую после 30 июня, просят сообщить информацию по номерам 112 или 8-800-700-54-52.