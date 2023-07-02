Во Владимирской области стартует работа социально-реабилитационных отделений для участников...

Во Владимирской области стартует работа социально-реабилитационных отделений для участников специальной военной операции.Об этом сообщает Министерство социальной защиты населения Владимирской области.По поручению Губернатора региона — Александра Авдеева начинают работу отделения (20 мест в каждом) по предоставлению социально-оздоровительных и социально-реабилитационных услуг участникам специальной военной операции на базе двух государственных учреждений:«Областной комплексный реабилитационный центр» (г. Владимир, Судогодское шоссе, дом 69);«Геронтологический центр «Ветеран» (г. Киржач, мкрн. Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 8а).Фото: пресс-служба Правительства Владимирской областиОтделами социальной защиты населения области совместно со специалистами Владимирского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» сформированы списки участников СВО, которые уже решили пройти курс социальной реабилитации.Известно, что заезды будут организованы с 3 июля 2023 года. Продолжительность реабилитации — 2 недели.В отделениях будут предоставляться: проживание и питание; физиотерапия; водо-, грязе-, парафинолечение; ЛФК и адаптивная физкультура; массаж; фитотерапия и прочее.Кроме того, будут оказываться психологическая и юридическая помощь, организованы туристические поездки.Уточняется, что деятельность отделений не является альтернативой санаторно-курортного лечения, медицинской и восстановительной реабилитации, а направлена на «нормализацию, поддержание и сохранение благоприятного социально-психологического статуса».На заметку!Участники специальной военной операции могут пройти курс реабилитации, обратившись по адресам отделов социальной защиты: https://social33.ru/uchrezhdeniya/otdely-sotsialnoj-zashchity-naseleniya/Фото: pxfuel.com