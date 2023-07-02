Художник Юрий Кузнецов из Владимирской области пишет уникальные иконы в технике...

Художник Юрий Кузнецов из Владимирской области пишет уникальные иконы в технике "пуантилизм".Ковров - родина уникальных икон в технике "пуантилизм". Они завораживают, занимают умы физиков и, как утверждают люди, даже лечат. В руке какого мастера зародилось это "молекулярное волшебство", разбиралась Любовь Клюквина.Валерий Тихомиров, иконописец:- Это вот авторская моя работа - "Соборная икона святых земли ковровской". На нашей земле родилось 7 святых.Жизнь и творчество Валерия Тихомирова в радужную крапинку. А стену квартиры напоминают храм. До распада Союза он и его друг - известный художник-пуантелист Юрий Кузнецов - работали в бюро технической эстетики. Тихомиров занимался художественным конструированием: создавал облик советских машин. Об архитектурных способностях хозяина дома говорит и макет десятиметровой "визитной карточки" Коврова: её установят, когда город "разрастется" в сторону Мелехова.Завод Дягтерева, и КБА, и "Сигнал" - все, все производство, которое у нас в Коврове.В 90-ые Валерий Тихомиров увлекся иконописью. Копиистом быть не хотелось. Новое дыхание художнику подарила старинная икона византийского письма в муромском музее. Одежды святых - сотни мелких точек.Валерий Тихомиров, иконописец:- Я Юре говорю: "Давай попробуем всю икону сделать этой техникой?" "Давай!". Попробовали - получилось.Их было двое на всю Россию, рассказывает Валерий. Ковровский дивизионизм или "пуантилизм" (буквально "точечность") запатентовали как "Иконопись 21 века".Валерий Тихомиров, иконописец:- Патент выдали на Кузнецова, как "Кузнецовское письмо". Ну я думаю, на его мельницу капает и на мою немножко подкапывает. По его простоте душевной московские дельцы купили со всеми его потрохами, и он работал только на них. Если ты занимаешься иконописью, обижаться на кого-то, всех надо прощать.Без веры и хорошего настроения точка бы не ожила, говорит Валерий. В этом секрет добрых ликов.Валерий Тихомиров, иконописец:- Я себя сначала сам привожу в доброе состояние и после этого начинаю только работать. Тогда они получаются добрые. Будешь злой и лико будет такое же злое. Какая-нибудь болезнь придёт к тебе вот подходишь к Пантелеймону целителю, просишь у него помощи. Я перенес примерно 7 и 8 микроинсультов. Я считаю, что Иисус Христос и вот эти все святые мне помогают.Валерий Тихомиров написал более 750 икон. Он есть в ковровских церквях, Храме Христа Спасителя в Москве, в Казанском соборе северной столицы. Работы ковровчанина отмечал народный художник СССР Илья Глазунов. Сейчас иконы Тихомирова заказывают для участников СВО. Но "кузнецовское" ли его письмо?Валерий Тихомиров, иконописец:- Я прописываю лики классическим способом. Как бы портретные, а у него, как глиняные. Вот это разница. А остальное все то же самое.В ковровском историко-мемориальном музее с ним не согласятся. Там сейчас проходит выставка династии художников Кузнецовых. Эксперты сравнивают: Тихомиров наслаивает краску маленькими порциями, пока точка не превратится в бисеринку, а гармония Юрия Кузнецова - в созвучии радиусов и оттенков точек, их трепетании.Анна Пичугина, научный сотрудник Ковровского историко-мемориального музея:- Особо нежные цвета. Такие трепещущие. Это особое чувство цвета, которое рождается у художника, который очень долго наблюдает за природой, рисует с природы, с натуры. Просто у декораторов такого чувства нет. Есть понятие, что его иконы поют, вот его иконы, действительно, поют.Творческое наследие Юрия Эросовича-1447 икон и 23 складня. А началась династия с его отца - выдающегося акварелиста и живописца с необычным греческим именем - Эрос. Сестра же его - Аида. Поэтому исследователи предполагают, что Кузнецовы - фамилия вымышленная. Чтобы не репрессировали. Сотрудница музея Любовь Плеханова знала Юрия лично. Рассказывает: к вере художника привёл несчастный случай - авария.Любовь Плеханова, заведующая научно-методическим отделом Ковровского историко-мемориального музея:- Не должен был выжить, но он выжил и после этого он пересмотрел всю свою жизнь, всё своё поведение. И после этого 18 лет до кончины своей он посвятил этому направлению. В последние годы он благодарил судьбу, что это с ним произошло. После этого у него проявились и биоэнергетические способности.Физики видят в иконах Кузнецова дуализм пространственно-цветовых гамм,особые вибрации, сравнивают точки с несущими энергию атомами, где энергия - блик.Анна Пичугина, научный сотрудник Ковровского историко-мемориального музея:- Физики они в них видят корпускулярный дуализм мира. Много рассуждают. Лично я считаю, что просто, когда наблюдаешь за прекрасным. Наблюдение за прекрасным даёт какие-то позитивные изменения в жизни, в самом человеке и, возможно, вылечивает какие-то болезни. Потому что есть такое, что говорят, что эти иконы лечебные.Любовь Плеханова, заведующая научно-методическим отделом Ковровского историко-мемориального музея:- Иконы эти каким-то образом воздействуют на людей. Даже был выпущен буклет, где только передаются сочетания цветов и под каждым сочетанием пишется воздействие именно на здоровье человека на разные части тела.Его иконы есть в храмах Мурома, Владимира, острова Русский и других. А храм Святого Николая чудотворца под Москвой полностью оформлен "Кузнецовским письмом". Святыни признаны духовенством. Несмотря на "молекулярное" оформление, Юрий Эросович сохранил каноническое изображение ликов и рук. Писал он темперой. Густая темперная краска застывала молниеносно, не давая права на ошибку.Анна Пичугина, научный сотрудник Ковровского историко-мемориального музея:- Это стиль они назвали "vision", по французски - "вижьон", т.е. "видение". Это их особое видение. Краски всё-таки под разными углами бликуют, особенно сочетание белого и желтого. Получается будто они светятся. Некоторые наши посетители даже ищут лампочки. А где?Бархатное ноу-хау Кузнецова сейчас продолжается в творчестве дочери художника. А наше путешествие продолжилось до гаража Валерия Тихомирова, который, напротив, возрождает забытое. У него из лечебного - ещё и звон.В начале было било. Свою звонницу Валерий Тихомиров выменял за готовые гравюры икон на таких же металлических пластинах. Первое упоминание о древнем сигнальном инструменте датируется концом 10 века. Предки рецепта литья не знали. Это било из бериллиевой бронзы (с тайными присадками). Самую большую "поющую икону" с изображением Владимирской Божьей матери для Коврова тоже гравировал Валерий Тихомиров. Сейчас оно - голос Спасо-Преображенского собора.Валерий Тихомиров, иконописец:- Колокольный звон - это лечебный звон. На психику действует от макушки до пят. 200-килограммовое било почти час звучало. Вот так во ударишь. Это меньше.Преимущества била - малый вес и более мощное звучание. Настраиваемое на музыкальный лад.- Колокольный звон он внутренний - "бууууум", а это "баааам", расходится.И пусть художники повторяют "кузнецовские точки" и всё больше точек на карте, где есть ковровская поющая бронза. Искусство не остановить. Как и, часто, не найти его истоков. Так может оно и само многоточие?Любовь Клюквина, Александр Чунаев, "Вести-Владимир".