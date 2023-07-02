Указ подписал Владимир Зеленский.

Четыре завода из Владимирской области на 5 лет попали под санкции Украины. Указ подписал Владимир Зеленский.Ограничения затронут: научно-техническое предприятие «Азимут» (Ковров), Кольчугинский завод по обработке цветмета, «Электроприбор» (Владимир) и НПП «Звукотехника» (Муром).Кроме того, у украинских властей есть претензии к гендиректору последней компании Сергею Васильеву.Всем организациям на пять лет заблокируют активы, находящиеся в соседнем государстве, а также запретят перевозку грузов и торговлю.