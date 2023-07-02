Жители Владимирской области смогут установить новое приложение для тех, кто желает восстановиться...

Жители Владимирской области смогут установить новое приложение для тех, кто желает восстановиться после ОРВИ и COVID-19.Министерство здравоохранения Владимирской области информируют жителей региона о том, что у каждого теперь есть возможность установить специальное мобильное приложение послевыписки.рф.Это проект в помощь людям, переболевшим новой коронавирусной инфекцией, а также тем, кто столкнулся со сходными осложнениями после перенесенных заболеваний.В одном приложении собраны все упражнения и практики. А для пользователя (то есть конкретно для вас) подбирается индивидуальная программа реабилитации.Известно, что рекомендации составлены командой доктора медицинских наук, Героя труда России - Дениса Проценко.Советы дают практикующие врачи, которые лично помогли тысячам пациентов побороть COVID-19 и его последствия.В комплекс упражнений входят видеокурсы и практические занятия.Фото: послевыписки.рф; pxfuel.com