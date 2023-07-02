Жители Вязников делятся красивыми кадрами восхода солнца над Клязьмой. Потрясающе. Завораживает....

Жители Вязников делятся красивыми кадрами восхода солнца над Клязьмой."Потрясающе. Завораживает." Жители Вязников делятся красивыми летними кадрами восхода на местном Венце - смотровой площадке с видом на Клязьму.Над Клязьмой расплывается розово-сиреневый туман, подсвеченный лучами восходящего солнца. Венец - самая высокая точка Вязников.Открывающийся вид на изгибы реки прекрасен в любое время года и суток, но чтобы увидеть такой пейзаж, придется встать пораньше.Автор пишет, что видео снято в три утра.