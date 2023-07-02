В Следкоме Владимирской области завершили расследование в отношении 27-летний иностранного гражданина. Его обвиняют в убийстве знакомой. Следствие постановило, что 1 января 2023 рядом с

В Следкоме Владимирской области завершили расследование в отношении 27-летний иностранного гражданина. Его обвиняют в убийстве знакомой. Следствие постановило, что 1 января 2023 рядом с общежитием на улице Луговая деревни Киржач двое мужчин, выпив начали ругаться. В ходе потасовки они упали в снег. Один из мужчин досталраскладной нож и несколько раз ударил противника клинком. Причиненный им