Аферисты все чаще стали обманывать граждан под предлогом вложения денежных средств в «инвестиционные фонды». Сотрудники полиции предупреждают: вы не заработаете, заработают на вас.

За прошедшую неделю сотрудниками органов внутренних дел Владимирской области зарегистрировано 75 преступлений, совершенных в отношении местных жителей с использованием IT-технологий. Потерпевшие от противоправной деятельности аферистов лишились в общей сложности более 29 млн рублей.Аферисты все чаще стали обманывать граждан под предлогом вложения денежных средств в «инвестиционные фонды». Сотрудники полиции предупреждают: вы не заработаете, заработают на вас.В конце июня в полицию обратилась 33-летняя жительница Киржачского района. По словам потерпевшей, она согласилась на заманчивое предложение дополнительного заработка на инвестициях, а в итоге, следуя указаниям неизвестного, лишилась 1 050 000 рублей. Большую часть от этой суммы обманутая аферистом женщина взяла в кредит в ряде финансовых организаций.Чуть меньше, 930 000 рублей своих сбережений, перевел мошенникам 52-летний житель города Владимира. Мужчина тоже рассчитывал получить «быстрый и легкий» доход с помощью инвестирования. Не получилось. Все вложенные якобы в инвестиционный фонд деньги оказались на счетах у мошенников.Денег в сумме более 2 000 000 рублей лишился 41-летний житель Александровского района. Мужчина также решил вложиться в «инвестиционный фонд» и, действуя по указаниям куратора, ежедневно вкладывал определенные суммы денег на инвестиционный счет «под большие проценты». Когда свои накопления закончились, потерпевший оформлял онлайн-кредиты: в общей сложности получилось 20 онлайн-займов. Все деньги «осели» на счетах аферистов.Следуя указаниям инвестиционных мошенников, жительница Юрьев-Польского района сама пошла на преступление. Когда свои сбережения закончились, женщина оформила несколько крупных онлайн-кредитов через мобильные приложения банков, установленные на телефонах коллег. Об этом мы сообщали ранее.В настоящее время по всем фактам следователями органов внутренних дел возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ «Мошенничество».Как распознать аферистов? Схемы у инвестиционных мошенников примерно одинаковые. Распознать их помогут эти базовые факторы:- Обещают высокий доход за короткий срок, например, 50% за два месяца.- Настаивают на немедленном перечислении денег.- Общаются непрофессионально, порой несдержанно и грубо.- Могут требовать доступ к личному счету, электронному кошельку или карте.- Действуют от имени известных банков и инвесткомпаний, но отношения к ним не имеют.- Рекомендуют установить сторонние приложения.- Настаивают на получении займов, чтобы продолжить инвестировать.- Их сайт выполнен непрофессионально, но на первый взгляд его сложно отличить от сайта настоящей компании.Вам предложили инвестировать. Что делать?- Держите в секрете данные карты, не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений.- Ни под каким предлогом не переводите деньги незнакомцам.- Проверяйте и перепроверяйте информацию о банке и брокере. Она есть на официальных сайтах банковских учреждений.- При малейшем подозрении на попытку мошенничества прекращайте разговор.Будьте бдительны и благоразумны, не позволяйте себя обмануть!