Общественники проводят профилактические мероприятия с детьми.

К акции «Каникулы с Общественным советом» присоединились члены Общественного совета при МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и представители Совета при ОМВД России по Меленковскому району. Накануне общественники пообщались с подрастающим поколением на тему противодействия наркомании и популяризации здорового образа жизни.С юными жителями деревни Аббакумово Гусь-Хрустального района встретился член Общественного совета при МО МВД России «Гусь-Хрустальный» Игорь Новиков. «Выбери жизнь» - так звучал девиз профилактического мероприятия. Общественник проинформировал детей о вреде наркотических средств и психотропных веществ, последствиях их потребления для молодого организма. Игорь Новиков отметил, что ни в коем случае не стоит поддаваться на сомнительные уговоры «только попробовать» - за наступившей зависимостью последуют непоправимые проблемы с физическим и психическим здоровьем. Общественник призвал ребят заниматься спортом, творчеством, «отдавая свой голос» за здоровый образ жизни.В завершении встречи молодежь посмотрела документальный тематический фильм.Член общественного совета при ОМВД России по Меленковскому району - настоятель Свято-Воздвиженского прихода села Архангел отец Александр посетил летний лагерь при школе № 2 в городе Меленки.В начале беседы отец Александр познакомился с аудиторией, рассказал о своем пути, о том, где он трудился раньше, в чем видит истинный смысл своей жизни. Дети внимательно слушали своего гостя и вместе обсуждали важные ценности: любви, дружбы и взаимопомощи.Общественник побеседовал с ребятами о пагубных пристрастиях, вредных привычках, о том, что они могут «стоить» для человека очень дорого – это вред здоровью, это сломанная психика, это сомнительный круг общения, а то и вовсе – потеря себя как личности.Отец Александр посоветовал детям выбирать истинные ценности, вести активный и позитивный образ жизни, выбирать живое общение со своими сверстниками. И, конечно, пожелал ребятам замечательного летнего отдыха.