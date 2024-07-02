Александр Карпилович перестал работать в качестве советника губернатора области по информационной политике. На этой должности он находился в течение года. Как теперь стало известно, глава

Александр Карпилович перестал работать в качестве советника губернатора области по информационной политике. На этой должности он находился в течение года. Как теперь стало известно, глава региона не продлил соответствующий трудовой контракт. По словам Карпиловича, именно такой вариант трудоустройства изначально и был предусмотрен. Напомним, ранее он возглавлял управление по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира.