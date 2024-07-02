Общественники обсудили результативность совместно проведенных профилактических мероприятий, а также приоритетные направления в работе на третий квартал.

В УМВД России по городу Владимиру состоялось заседание Общественного совета при УМВД, в котором принял участие начальник городского полицейского ведомства Илья Исаченко. Полковник полиции проинформировал общественников о складывающейся на территории областного центра оперативной обстановке и поблагодарил членов Совета не просто за активное, но и за инициативное участие в профилактических и патриотических мероприятиях, проведенных в первом полугодии.Председатель Совета Андрей Филинов акцентировал внимание присутствующих на актуальной теме профилактики дистанционного мошенничества. У общественников это направление деятельности является одним из приоритетных, они постоянные участники и организаторы многих акций по информированию населения о проблеме мошенничества. Андрей Николаевич также сообщил, что члены Совета обязательно примут участие в запланированном к проведению в начале июля круглом столе «Методы противодействия телефонному мошенничеству - партнерство ради безопасности», среди спикеров которого - правоохранители и представители городской администрации, сотрудники ряда заинтересованных ведомств и учреждений.В своем выступлении Андрей Николаевич отметил, что в первом полугодии общественниками во взаимодействии с сотрудниками полиции успешно продолжена работа по основным направлениям деятельности. Реализуя полномочия, члены Совета продолжают цикл выступлений в региональных средствах массовой информации по правовому информированию населения: профилактике детской преступности, дистанционных преступлений, а также профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни среди молодого поколения.Немало внимания уделяется патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Здесь и мероприятия в преддверии Дня Победы, и одно из последних – организованная в городском Управлении МВД России встреча с юными активистами региональной Пионерии.Наталья Куликова, в свою очередь, отметила результативность проведения антинаркотических акций. Накануне вместе с полицейскими и волонтерами она раздала 1 000 брошюр «Правда о наркотиках» среди подростков у одного из торговых центров в центре Владимира. По словам общественницы, молодежь адекватно реагировала на раздачу информационных памяток, и выражала свое негативное отношение к такому злу, как наркотики.Участники заседания обсудили новые форматы взаимодействия с несовершеннолетними в рамках проводимой акции «Каникулы с Общественным советом».Также накануне председатель Общественного совета при городском Управлении МВД России Андрей Филинов принял участие в работе аттестационной комиссии. Общественник включен в ее состав и наделен правом совещательного голоса.Комиссия прошла под руководством заместителя начальника УМВД России по городу Владимиру - начальника отдела по работе с личным составом полковника полиции Елены Козловой. В ходе заседания были рассмотрены вопросы внеочередной аттестации сотрудников в связи с переводом на вышестоящую должность в органах внутренних дел, плановой аттестации действующих сотрудников, а также вопросы приема на службу.Андрей Филинов с положительной стороны отметил, что в процессе аттестации оцениваются не только уровень знаний нормативно-правовых актов МВД России, но и морально-психологические качества полицейских, готовность брать ответственность за свои решения, умение взаимодействовать с коллегами и населением.В отношении каждого сотрудника, проходящего аттестацию, были приняты объективные решения с учетом мнения всех присутствующих, в том числе, председателя Общественного совета.Андрей Николаевич пожелал полицейским успехов, неукоснительно придерживаться в служебной деятельности законности, уважения прав и свобод граждан.