Сотрудники полиции призывают родителей научить детей разумной осторожности: в общественных местах, на улице, проезжей части, вблизи водоемов.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по Владимирской области призывают родителей научить детей разумной осторожности: в общественных местах, на улице, проезжей части, вблизи водоемов. Уберечь ребенка от возможных травм и других неприятностей можно, если предупреждать его об опасности и формировать у него навыки осмотрительного поведения.Не забывайте ежедневно напоминать детям правила безопасности. Еще раз объясните даже, казалось бы, самые простые вещи: что переходить дорогу надо в зоне пешеходного перехода, что водитель не может сразу остановить машину, что разговор по мобильному телефону или громкая музыка в наушниках отвлекают. Чтобы минимизировать риски, не разрешайте детям уходить далеко от своего дома, гулять и играть в безлюдных местах, на пустырях, в заброшенных домах. Объясните, что нельзя находиться вблизи водоемов без сопровождения взрослых.Ребенок должен знать, что ничего нельзя брать у чужих людей и садиться в чужую машину. Будьте на связи со своими детьми.Не стоит забывать о безопасности дома. Чтобы предупредить несчастные случаи, связанные с выпадением детей из окон, необходимо предпринимать простые, но жизненно важные меры:- не оставлять ребенка без присмотра;- не показывать ребенку, как открывать окно и не располагать мебель так, чтобы он мог самостоятельно влезть на подоконник;- не надейтесь на москитную сетку - она не защитит от выпадения;- установите блокираторы и не оставляйте окна и балконные двери открытыми в присутствии маленьких детей.Помните о правилах так называемого «комендантского часа». Нахождение подростков на улицах и в общественных местах без сопровождения родителей, законных представителей или лиц, их заменяющих, в позднее время недопустимо. В это время действуют ограничительные меры для детей, направленные на защиту прав и интересов несовершеннолетних, на предотвращение несчастных случаев с детьми и вовлечения их в противоправную деятельность.Закон говорит и о норме поведения родителей по отношению к своим несовершеннолетним детям. За неисполнение родителями своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей законодательством предусмотрено наказание для взрослых в соответствии со ст. 5.35 КоАП РФ.Уважаемые родители, берегите самое ценное, что у вас есть – ваших детей!