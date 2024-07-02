В преддверии профессионального праздника юные участники дорожного движения подготовили яркие плакаты-открытки с пожеланиями сотрудникам Госавтоинспекции.

В преддверии профессионального праздника сотрудников Госавтоинспекции, который ежегодно отмечается 3 июля, в Центральной библиотеке поселка Красная Горбатка прошла организованная специалистом районного отделения «Движения первых» тематическая «классная встреча». Перед детьми из пришкольных лагерей выступила инспектор районной Госавтоинспекции Наталья Кузнецова. Сотрудник полиции проинформировала ребят о том, сколько аварий на территории района произошло с участием несовершеннолетних, какие травмы получили дети, что послужило причиной этих ДТП и как можно себя обезопасить, чтобы не стать участником таких дорожных происшествий.Наталья Александровна рассказала юной аудитории о служебных буднях инспекторов ГАИ, некоторые факты из истории советской дорожной милиции и уже современной Госавтоинспекции.После чего ребята с удовольствием приняли участие в конкурсе рисунков «Госавтоинспекция глазами детей». Карандашами, фломастерами и красками дети подготовили яркие плакаты-открытки с пожеланиями полицейским.Победители конкурса были награждены грамотами, а плакаты-открытки будут размещены в здании районной Госавтоинспекции.