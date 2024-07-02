Команда школьников из Владимирской области стала победителем Всероссийской Школы...

Команда школьников из Владимирской области стала победителем Всероссийской "Школы безопасности"Межрегиональные соревнования юных спасателей, пожарных и водников всю прошлую неделю проходили в Камешковском и Суздальском районах.360 детей и подростков шесть дней жили в полевом лагере, а одну ночь даже провели в лесу. Нашу сборную представляли ребята из Бавленской средней школы и четвертой школы Коврова. Было несколько этапов - от "прикладных", таких как пожарная эстафета, тяжелейший маршрут выживания, поисково-спасательные работы в акватории, до творческих - школьники должны были подготовить визитную карточку и нарисовать стенгазету.В итоге в общем зачете владимирцы стали первыми в старшей возрастной группе. В младшей "золото" у туляков.Команды победителей будут представлять Центральный федеральный округ на всероссийском этапе соревнований. Он пройдет в августе в Екатеринбурге.Александр Сильчев, главный судья соревнований:- Желаю тем, кто занимает крайние строчки, не останавливаться на достигнутом. В душе, если есть огонек, он всегда может быть огромным, огромным огнем, через год, через два, через три.Алексей Купин, начальник ГУ МЧС России по Владимирской области:- Ребята показали бойцовский характер, потому что было действительно очень трудно. Несколько команд даже снимались, потому что не выдерживали нагрузок. Мы гордимся и владимирцами, и всеми ребятами, кто приезжал с ЦФО, они реально бойцы, они - настоящие граждане России.