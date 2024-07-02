На 7 улицах Владимира и в Суздальском районе будет приостановлена подача газа В связи с...

На 7 улицах Владимира и в Суздальском районе будет приостановлена подача газаВ связи с производством работ на газопроводе высокого давления 3 июля с 09:00 до 16:00 будет полностью остановлена подача газа по следующим адресам:улица Куйбышева, 17, 22Б, 22В, 22Е, 22Г, 22Д, 24А, 24Г, 26, 26А, 26В, 26К, 28, 28А, 28Б, 28Г, 28И, 31А(24Ж), 52Гулица П. Осипенко, 37, 47А, 49А, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 662-й Почаевский проезд, 2А стр.1, 5, 9А, 12, 662-й Почаевский овраг, 1, 5, 5А, 5Б, 6А, 7, 9, 10АПромышленный проезд, 5, 5А, 5Д, 5Б, 5Ж, 20АСуздальский проспект, 28улица Растопчина, 6А(кв. 2, 3, 6), 6Б, 8, 12, 146Суздальский район, село СуходолФото: пресс-служба администрации города Владимира