На 7 улицах Владимира и в Суздальском районе будет приостановлена подачи газа
В связи с...
На 7 улицах Владимира и в Суздальском районе будет приостановлена подачи газа
В связи с производством работ на газопроводе высокого давления 3 июля с 09:00 до 16:00 будет полностью остановлена подача газа по следующим адресам:
улица Куйбышева, 17, 22Б, 22В, 22Е, 22Г, 22Д, 24А, 24Г, 26, 26А, 26В, 26К, 28, 28А, 28Б, 28Г, 28И, 31А(24Ж), 52Г
улица П. Осипенко, 37, 47А, 49А, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 66
2-й Почаевский проезд, 2А стр.1, 5, 9А, 12, 66
2-й Почаевский овраг, 1, 5, 5А, 5Б, 6А, 7, 9, 10А
Промышленный проезд, 5, 5А, 5Д, 5Б, 5Ж, 20А
Суздальский проспект, 28
улица Растопчина, 6А(кв. 2, 3, 6), 6Б, 8, 12, 146
Суздальский район, село Суходол
Фото: пресс-служба администрации города Владимира