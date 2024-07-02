Он был не внесен в реестр организаций отдыха.

Прокуроры обнаружили незаконный палаточный лагерь под названием "Спецназ.Дети" в Суздале. Информация об этом поступила от пресс-службы надзорного ведомства 2 июля. Жителям Владимира предлагались купить путевки через Интернет, хотя лагерь не был зарегистрирован в реестре организаций отдыха и оздоровления детей. Несмотря на предупреждение, полученное организатором в конце мая, с начала июля лагерь начал свою работу. В момент проверки правоохранителей в лагере находилось 26 школьников.Сотрудники лагеря не смогли предоставить необходимые документы, такие как договор аренды площадей, список персонала с подтверждением их педагогического образования, справки об отсутствии судимости. Кроме того, в лагере не было медработника, а медсестра прибыла лишь через 2 часа после начала проверки. Прокуроры срочно возвращают детей к их родителям, и в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении организатора к ответственности.