Все, что требуется - это предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся на руках.

Все, что требуется - это предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся на руках.Все, что требуется - это предъявить минимальное количество документов, как правило, имеющихся на руках. Большая часть сведений и документов запрашивается через систему межведомственного электронного взаимодействия в федеральных органах исполнительной власти, где она имеется. Имея доступ к сети интернет, вы можете воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества.Для получения государственной услуги вам необходимо зарегистрироваться на интернет-сайте www.gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись и войдя в свой личный кабинет, вы сможете получить государственные услуги, предоставляемые МВД России и УМВД России по Владимирской области. С порядком предоставления государственных услуг можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.УМВД России по Владимирской области оказывает следующие государственные услуги:по линии Управления государственной инспекции безопасности дорожного движенияпо линии Информационного центрапо линии Управления по вопросам миграциипо линии Управления по контролю за оборотом наркотиков