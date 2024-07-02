Сотрудники ППС, госавтоинспекторы, инспекторы ПДН и участковые уполномоченные полиции в минувшие выходные патрулировали центр города Владимира.

В минувшие выходные во Владимире прошел оперативно-профилактический рейд «Ночной город». Патрулировали улицы региональной столицы полицейские ППС, госавтоинспекторы, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции и оперуполномоченные городского Управления МВД России. Вместе с полицейскими в рейд вышли члены Общественного совета при УМВД, представители городской администрации и студенты-волонтеры.Особый акцент полицейские и общественники сделали на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. Так, инспекторы ПДН составили протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в отношении четверых родителей, чьи дети-подростки в ночное время находились на улице без сопровождения взрослых.Преобладающее количество нарушений – в области безопасности дорожного движения. Игнорируя ПДД, водители транспортных средств нарушали требования знаков, а пешеходы – перебегали дорогу там, где это запрещено и просто опасно. Госавтоинспекторы выявили нарушения правил обгона, правил парковки и требований, предписанных разметкой проезжей части дороги, а также факты управления транспортом без прав и проезда на запрещенный сигнал светофора. Полицейские отстранили от управления 6 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.Всего госавтоинспекторы городского Управления МВД России проверили 75 водителей и задокументировали 31 нарушение ПДД.Полицейскими патрульно-постовой службы полиции, в свою очередь, был выявлен факт нарушения миграционного законодательства, а также задокументировано совершенное одним из местных жителей мелкое хулиганство, другим - нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.Рейдовые мероприятия, цель которых – профилактика правонарушений и преступлений, совершаемых на улицах и в общественных местах, будут продолжены.