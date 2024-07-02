Пожилой мужчины пытался украсть велосипед во Владимире
Видео вероломного угона из владимирской...
Пожилой мужчины пытался украсть велосипед во Владимире
Видео вероломного угона из владимирской подслушки - на кадрах пожилой мужчина пытается уехать на чужом велосипеде. Так утверждает владелец транспорта. Но попытка не удалась.
- А вы что делаете вообще?
- Ничего...
После падения, мужчина пояснил - хотел одолжить железного коня, чтобы, цитата, "ты здесь больше не катался".
Автор видео говорит, что попытка угона произошла во Владимире, на улице Безыменского. Транспорт удалось спасти, благодаря бдительности владельца.