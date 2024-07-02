Пожилой мужчины пытался украсть велосипед во Владимире Видео вероломного угона из владимирской...

Пожилой мужчины пытался украсть велосипед во ВладимиреВидео вероломного угона из владимирской подслушки - на кадрах пожилой мужчина пытается уехать на чужом велосипеде. Так утверждает владелец транспорта. Но попытка не удалась.- А вы что делаете вообще?- Ничего...После падения, мужчина пояснил - хотел одолжить железного коня, чтобы, цитата, "ты здесь больше не катался".Автор видео говорит, что попытка угона произошла во Владимире, на улице Безыменского. Транспорт удалось спасти, благодаря бдительности владельца.