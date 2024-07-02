Распространение субтропического гребня над Владимирской областью спровоцирует жару и крайне низкое...

Распространение субтропического гребня над Владимирской областью спровоцирует жару и крайне низкое атмосферное давление.По информации Гидрометцентра России, с 1 по 5 июля по территории Владимирской, Рязанской, Ярославской, Калужской, Ивановской, Тверской, Тульской и Костромской областей ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой выше климатической нормы на 7 и более градусов.3-4 июля под влиянием атмосферных фронтов в ЦФО ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди с грозами и ветром до 17 м/с.В ночь с 3-го на 4 июля также прогнозируется магнитная буря G1 (уровень 1, слабая).Завтра — 3 июля (в среду) во Владимире и во Владимирской области ожидается до +34 градусов тепла, а ночью +22.Вероятность осадков и гроз — 32%.Влажность — 55%. Атмосферное давление — 741 мм ртутного столба. Ветер — южный, до 4 метров в секунду.Народный прогноз погоды на 3 июля:Жаба выползла на поверхность — к дождю.Паук активно паутину плетёт — к сухой и тёплой погоде.Пчёлы часто жалят людей — к засухе.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений