С начала года 40 владимирских семей, в которых родились двойни, получили сертификаты на...

С начала года 40 владимирских семей, в которых родились двойни, получили сертификаты на маткапиталВо Владимирской области с начала года сертификаты на материнский капитал получили 40 семей, в которых родились двойни. В региональном отделении соцфонда разъясняют порядок выплат.Если женщина рожает впервые, то выплата составит 833 тысячи рублей (это округленно). Если роды вторые, а первый ребенок родился до 2020 года, то есть маткапитал семья еще не получала, - сертификат будет на ту же сумму - 833 тысячи.Если же первенец родился после января 2020 года, за двойняшек и близнецов положена доплата 202 тысячи 644 рубля.Сертификаты на маткапитал почти всегда оформляются в проактивном режиме. То есть никаких заявлений маме и папе подавать не нужно. Как только у ребенка появляется свидетельство о рождении (а его сейчас оформляют прямо в роддоме), данные поступают в соцфонд, и сертификат приходит в личный кабинет на госуслугах.