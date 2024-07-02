Школьники из ДНР прибыли на отдых во Владимир 316 ребят и 20 сопровождающих из подшефного города...

Школьники из ДНР прибыли на отдых во Владимир316 ребят и 20 сопровождающих из подшефного города Кировского проведут две недели в лагере Олимп. Для них подготовлена специальная программа - экскурсии, соревнования, встречи с интересными людьми, квесты.Даниил (г. Кировское):- Я когда встал на перрон и вышел из поезда, мне сразу понравился город, я ожидаю классного отдыха и веселого времяпрепровождения.Марина Павлова, учитель русского языка и литературы (г. Кировское):- У нас город относительно тихий, но постоянно слышны обстрелы, эхо войны, гул самолётов. Но дети уже привыкли - постоянно проводим уроки. Постоянные взрывы слышны. Дети привыкли уже к такому. Конечно, дети очень ждали этого отдыха, хотели получить приятные впечатления от пребывания здесь. Ну, я думаю, они это получат.Напомню, Владимирская область взяла шефство над городом в феврале. В течение года в Кировском планируется провести ремонтные работы на двадцати восьми объектах - это водопроводные линии, трансформаторные подстанции, уличное освещение.