Поверив в инвестиционный успех, фигурантка сначала начала вкладывать «в фонд» свои сбережения, а затем – деньги своих коллег, не предупреждая об этом последних.

27 июня следователем следственного отдела ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 49-летней жительницы города Юрьев-Польский, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».В июне в полицию обратились сразу трое местных жителей с заявлениями по факту незаконного оформления онлайн-кредитов на их данные. Общая сумма займа превысила 6 млн рублей.Из бесед с потерпевшими полицейские установили, что к незаконной деятельности может быть причастна их старшая коллега. С разницей в несколько дней у каждого из них женщина брала мобильный телефон под предлогом «позвонить» или «отправить сообщение».Подозреваемая, как выяснилось, в настоящее время уехала из города и находилась в Ульяновской области. По подозрению в совершении мошеннических действий там ее и задержали сотрудники уголовного розыска Юрьев-Польского Отдела МВД России.Оперативники установили, что около месяца назад фигурантка, ответив согласием на «предложение дополнительного заработка на инвестициях», стала вкладывать в «инвестиционный фонд» (а на самом деле известную мошенническую схему) свои сбережения. В общей сложности местная жительница перевела 2,5 млн рублей. А попытавшись вывести свой «доход», столкнулась с проблемой. Куратор сообщил женщине о том, что счет временно заблокирован, и потребовал вложения еще более крупной суммы, «необходимой для вывода денежных средств».Дополнительные денежные средства фигурантка решила получить, оформив онлайн-кредиты через мобильный банк, установленный на телефонах своих коллег. Незаконно полученные деньги она сразу переводила на обозначенный куратором счет.В настоящее время подозреваемая задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия.Уважаемые жители региона! Мы напоминаем, что «дополнительный заработок на инвестиционных площадках» - это одна популярных афер. Суть обмана большинства мошеннических брокерских платформ сводится к обещаниям легкого заработка на финансовых рынках. Люди верят, что могут получить прибыль, поскольку мошенники подрисовывают графики активов, даже позволяют вывести небольшие суммы, а потом убеждают своих жертв делать крупные инвестиции. Дальше – обман. Своих денег вы больше не увидите.Будьте бдительны! Не доверяйте незнакомым людям, которые под различными предлогами просят перевести денежные накопления на незнакомые счета, номера телефонов, кем бы они не представлялись.