Встреча троих приятелей закончилась поножовщиной. Зачинщик конфликта, после того, как на место прибыл наряд ППС, попытался убежать, но был задержан.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждены два уголовных дела в отношении 39-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».Установлено, что в июне подозреваемый находился в гостях у своего приятеля в городе Юрьев-Польский. Вместе с еще один общим знакомым мужчины распивали спиртные напитки. Внезапно между хозяином квартиры и фигурантом возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник, схватив нож, нанес своему оппоненту удар в грудную клетку. Приятеля попытался защитить общий знакомый, однако он тоже был ранен в бедро.Услышав крики, соседи вызвали на место сотрудников полиции. Заметив патрульный автомобиль, 39-летний местный житель попытался скрыться от сотрудников ППС, но был задержан.Ножевые ранения, которые подозреваемый нанес своим товарищам, причинили одному из них тяжкий вред здоровью, другому – легкий вред.В настоящее время решается вопрос об избрании фигуранту уголовного дела меры пресечения.