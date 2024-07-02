В туристической столице 33-го региона продолжаются работы по благоустройству.

В туристической столице 33-го региона продолжаются работы по благоустройству. К 1000-летнему юбилею город должен преобразиться и похорошеть.Как сообщила правительства Владимирской области, буквально за днях специалисты ДСУ-3 закончили ремонт улицы Старой. Здесь уложили новое асфальтовое покрытие и установили бордюрные камни. Ещё раньше обновили проезжую часть на улице Теремки.Также рабочие благоустраивают пространство, прилегающее к Торговым рядам. В частности, на этой территории дорожники мостят деревянную смотровую площадку.Кроме того, на Торговой площади уже поставили новые дорожные знаки, а на перекрёстке улиц Васильевской и Ленина появилась свежая разметка.