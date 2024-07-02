Перед судом предстанет тракторист из Юрьев-Польского района.

Перед судом предстанет тракторист из Юрьев-Польского района. Мужчину обвиняют в повторном управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Ранее гражданина уже наказывали за вождение в пьяном виде, однако выводов он не сделал. 2 июня мужчина снова выпил и завёл колёсный трактор. На улице Ленина села Небылое товарища остановили сотрудники ДПС и отстранили от управления. Проходить медосвидетельствование на состояние опьянения фигурант отказался.В настоящий момент уголовное дело в отношении тракториста передано в суд.