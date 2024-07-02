В городе Кольчугино будут судить местную жительницу, которая незаконно «приютила» в чужом доме...

В городе Кольчугино будут судить местную жительницу, которая незаконно «приютила» в чужом доме семью из Киргизии.В пресс-службе региональной прокуратуры рассказали, что местная жительница поставила на учёт в жилом помещении в селе Есиплево граждан Республики Кыргызстан - семью из троих человек: мужа, жену и ребёнка.В ходе наружного осмотра дома и прилегающей территории установлено, что строение находится в обветшалом состоянии, кровля со множественными повреждениями.В процессе опроса иностранные граждане пояснили, что в указанном доме ни дня не проживали, поскольку бытовые условия для этого не пригодны.«… Кроме того, право собственности на дом у женщины отсутствовало, ранее он принадлежал её умершему приятелю. В этой связи материалы проверки направлены прокурором в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина)…» - пояснили в пресс-службе региональной прокуратуры.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений