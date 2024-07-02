Владимирские туристы смогут проверить квалификацию гида на опасном маршруте К сожалению, из-за...

Владимирские туристы смогут проверить квалификацию гида на опасном маршрутеК сожалению, из-за недостаточной подготовки сопровождающих инструкторов, туристы на сложных маршрутах попадают в опасные ситуации. Это касается не только жителей Владимирской области, но и граждан всей России.Чтобы избежать подобных случаев, с 1 июля начал работу единый федеральный реестр инструкторов-проводников. Об этом «Российской газете» рассказала заместитель директора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития России - Наталья Савельева.Гиды получат специальный знак с QR-кодом, а информация о них будет внесена в единый реестр, в который они смогут попасть только после успешного прохождения аттестации в одной из уполномоченных спортивных федераций: альпинизма, подводного спорта и спортивного туризма.Прохождение аттестации становится обязанностью проводников, которые работают на опасных маршрутах. Подтверждать свои знания и навыки инструкторы-проводники должны будут каждые 5 лет и только в соответствующих маршруту спортивных федерациях.С помощью QR-кода турист сможет заранее проверить, есть ли у инструктора-проводника необходимые знания и опыт для работы на опасном маршруте.С 1 июля реестр доступен на сайте Минэкономразвития России.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений